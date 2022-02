Delegado fala sobre participação de Jordana Freire na morte do sargento Lucas Ramon; entenda

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Jordana Azevedo Freire, esposa do dono da rede de supermercados Vitória, Joabson Agostinho, está em prisão domiciliar nesta quarta-feira (9) após deflagração da Operação “Lucas 8:17” em Manaus. O casal foi detido suspeito de envolvimento no assassinato do sargento Lucas Guimarães, ocorrida no dia 1° de setembro de 2021, no bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul.

Conforme as investigações o sargento tinha um caso com Jordana, Joabson descobriu a traição e mandou matar a vítima. Segundo o delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Jordana sabia de toda a trama arquitetada para matar o militar, apontado como seu amante, e não fez nada para impedir e também contribuiu com informações de costumes e rotinas que ajudaram no crime.

"A Jordana sabia de toda a trama, ela se omitiu, não tomou nenhuma atitude para que isso não viesse acontecer e também contribuiu com informações que somente ela sabia, de costumes, de rotinas e outras informações que ajudaram na morte dessa pessoa (Lucas)", disse.

Antes de ser assassinado, o sargento do Exército, Lucas Ramon da Silva Guimarães, contou a pessoas próximas que vinha sofrendo ameaças de morte devido o caso extraconjugal que tinha com Jordana. O romance foi descoberto pelo marido da mulher e, de acordo com a polícia civil, esta seria a motivação do crime. A descoberta do ‘triângulo amoroso’ veio através de mensagens e fotos, que eram rotineiramente trocadas por Lucas e Jordana.