“Demolidor” tenta coibir crimes de roubos e furtos em áreas comerciais de Manaus

Com o objetivo de coibir crimes de roubos e furtos em áreas comerciais, a Polícia Militar do Amazonas, por meio do Comando de Policiamento Especializado (CPE), deflagrou a operação “Demolidor” na manhã desta quinta-feira (03/12). Ao todo, 112 policiais militares da Rocam, Choque, Marte, Cavalaria, COE e Graer estão atuando nas ações ostensivas, além dos policiais militares da Rocam Motos, com 23 motocicletas empregadas.

De acordo com o comandante do CPE, tenente-coronel Lima Júnior, a operação deflagrada hoje visa complementar ações policiais em curso. “Nós estamos empregando mais de cem policiais, mais de 20 viaturas quatro rodas e 23 motos, para atuar principalmente na área comercial, área central, com o objetivo de coibir esses roubos e furtos, além de realizar o policiamento ostensivo em áreas apresentadas pela mancha criminal com índice de crimes”, informou.

A “Demolidor” ainda não é a Operação de Natal, que deve ser lançada na próxima semana pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

O comandante comentou ainda sobre o recorde de armas apreendidas pelas Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) neste ano, que ultrapassou o dos últimos três anos.

“A Rocam, nesse ano de 2020, de janeiro a novembro, apreendeu mais de 600 armas. Foi o recorde de todos os anos, foram 600 armas que foram tiradas da bandidagem. Não tem nem como mensurar o número de roubos que foram evitados, o número de homicídios que foram evitados com essa apreensão”, afirmou o tenente-coronel Lima Júnior.

A operação “Demolidor” continua atuando em toda capital amazonense, com o policiamento das tropas especializadas.