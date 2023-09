Dentista é encontrada morta carbonizada no próprio quarto

A dentista Bruna Viviane Angleri, de 40 anos, foi encontrada morta carbonizada na própria cama, na manhã dessa quarta-feira (27). O crime ocorreu no Distrito Industrial, em Araras (SP).

Segundo a Polícia, o corpo foi deixado na própria casa dela e não foram encontrados a bolsa e o celular dela. Bruna Viviane tinha uma medida protetiva contra o ex-namorado, que se tornou principal suspeito do crime. O caso foi registrado como homicídio.

O delegado Tabajara Zuliani informou que a dentista foi agredida no rosto e provavelmente após a morte, o suspeito ateou fogo na cama. No local do crime, apenas a cama estava carbonizada com o corpo. O ex-namorado dela foi interrogado e negou participação no crime.

“Não descartamos nenhuma possibilidade. Foi um crime muito violento e atípico para nossa cidade”, declarou o delegado.

