Denúncia anônima leva à prisão de homem por porte ilegal de arma em Manaus

Notícias Policiais – Na noite deste sábado (23), um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo no bairro Compensa, zona oeste de Manaus. A ação foi conduzida por policiais da Força Tática da Polícia Militar, após o recebimento de uma denúncia anônima que apontava a presença de um indivíduo armado em uma área de rip rap.

Segundo informações da corporação, ao perceber a movimentação da equipe policial, o suspeito tentou escapar correndo pelas ruas da região. A tentativa de fuga resultou em uma perseguição, mas os militares conseguiram interceptá-lo e realizar a abordagem.

Durante a revista, os policiais encontraram em posse do homem uma pistola, cujo calibre não foi especificado, além de diversas munições. O material foi apreendido e servirá como prova no processo.

Após a prisão, o indivíduo foi encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde permanece à disposição da Justiça. Ele deverá responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no Estatuto do Desarmamento.

Até o momento, não foi confirmado se o homem já possui histórico criminal. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para esclarecer a origem da arma e verificar se há possível envolvimento do suspeito em outros delitos ocorridos na região.

Casos como esse reforçam a importância das denúncias anônimas feitas pela população, que contribuem diretamente para ações rápidas das forças de segurança. A Força Tática destacou que a colaboração dos moradores é fundamental para reduzir a criminalidade e aumentar a sensação de segurança nos bairros da capital.