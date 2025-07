Denúncia anônima leva polícia a encontrar mais de 165kg de drogas escondidos dentro de casa em Manaus

Notícias policiais – Manaus voltou a ser palco de uma operação contra o crime organizado na noite do último fim de semana. Um homem foi preso em flagrante por armazenar 165 quilos de drogas em uma residência localizada na capital amazonense. A ação foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM), após uma denúncia anônima apontar movimentações suspeitas em um imóvel cujo endereço não foi divulgado pelas autoridades.

De acordo com a polícia, a denúncia relatava que indivíduos estariam descarregando sacos suspeitos no interior de uma casa. A equipe da FICCO, diante da possibilidade de flagrante, se deslocou até o local e constatou sinais externos que confirmavam a veracidade das informações recebidas. No interior do imóvel, os policiais localizaram uma grande quantidade de substâncias com características visuais e odor típico de entorpecentes.

Com o material apreendido e a confirmação do crime, o homem encontrado no local foi preso em flagrante e conduzido às autoridades competentes. Até o momento, o nome do suspeito não foi revelado por motivos de segurança e para não comprometer as investigações em andamento.

A operação contou com a integração de diversas forças de segurança pública, incluindo a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, Secretaria de Administração Penitenciária, Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência e a Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social.

A FICCO/AM reforça que a cooperação entre os órgãos é essencial para desarticular redes de tráfico e organizações criminosas na região. A apreensão dos 165 kg de drogas representa um duro golpe contra os criminosos e impede que uma grande quantidade de entorpecentes circule pelas ruas da cidade.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e possíveis conexões com facções criminosas atuantes no estado. A população é incentivada a continuar colaborando por meio de denúncias anônimas, que podem ser feitas de forma segura através dos canais oficiais da FICCO/AM.