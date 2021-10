Depois de rastrear celular roubado, Polícia prende homem condenado a 6 anos de prisão por homicídio em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Na manhã desta quinta-feira (30/09), por volta das 10h, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriu mandado de prisão em razão de sentença condenatória em nome de Tiago José Machado da Silva, 33, por homicídio cometido em 2015. A prisão ocorreu na avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, zona oeste da capital.

De acordo com a delegada Deborah Barreiros, titular da unidade policial, a equipe de investigação do DIP recebeu denúncia anônima relatando um assalto a ônibus, ocorrido durante a madrugada de quinta-feira.

Segundo a autoridade policial, uma vítima, de identidade não revelada e que teve o seu aparelho celular roubado na ocasião, informou o local onde o objeto estava por meio do Sistema de Posicionamento Global (GPS).

Conforme Deborah, em posse das informações repassadas pela vítima do roubo, a equipe de investigação do DIP saiu em diligência. A delegada contou que, no decorrer das buscas, no endereço indicado pelo GPS, a equipe policial abordou pessoas que estavam no local, a fim de localizar o celular e identificar a identidade das mesmas.

“Ao longo da ação policial, Tiago estava entre as pessoas abordadas. Ele teve medo e acabou dizendo que respondia a um crime de homicídio. A equipe de investigação do 19º DIP, então, verificou a veracidade dos fatos, e constatou que havia um mandado de prisão em razão de sentença condenatória em nome dele”, explicou a delegada.

Deborah ressaltou que o indivíduo não teve ligação com o roubo ao ônibus, porém como ele possuía o mandado de prisão em aberto, foi dada voz de prisão ao mesmo. Ainda de acordo com a titular do DIP, o mandado foi expedido pela juíza Ana Paula de Medeiros Braga Bussulo, da 2° Vara do Tribunal do Júri, determinando 6 anos de prisão em regime semiaberto.

Procedimentos – Tiago José Machado da Silva responderá pelo homicídio que cometeu no ano de 2015, visto que não há relação com o roubo ao ônibus. Ele foi encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerá à disposição da Justiça.