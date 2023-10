Deputada é sequestrada por homens armados no Rio

No domingo, 1º de outubro, a deputada estadual Lucinha (PSD) foi sequestrada por homens armados em um sítio localizado na zona oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com informações do G1, os criminosos estavam fugindo na região do bairro de Campo Grande quando entraram no sítio onde a parlamentar estava acompanhada de sua equipe. O sequestro ocorreu enquanto eles desmontavam uma festa de aniversário. Relatos indicam que Lucinha conversou com os sequestradores, que exigiram um veículo para deixar o local. Posteriormente, a deputada foi colocada no carro e conduzida pelos criminosos até a Vila Kennedy, onde foi liberada.

A equipe de Lucinha emitiu uma nota informando que a deputada retornou para casa e encontra-se bem. Além disso, o veículo foi recuperado pelas autoridades.

A motivação exata por trás do sequestro ainda não está clara, e a Polícia Civil do Rio de Janeiro está conduzindo investigações para esclarecer o ocorrido. A segurança pública no estado está atenta ao caso e colaborando com as investigações em curso.