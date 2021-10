Desembargador rejeita habeas corpus que pedia soltura de empresária suspeita de envolvimento na morte de sargento em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Jordana Freire Azevedo, dona do Supermercado Vitória, teve pedido de habeas corpus negado pelo desembargador Airton Luís Corrêa Gentil. Ela e o marido, empresário Joabson Agostinho Gomes, seguem presos em celas comuns de presídios de Manaus suspeito de envolvimento na morte do sargento do exército Lucas Guimarães, considerado crime passional pois, conforme a polícia o militar tinha um caso extraconjugal com a mulher e seu esposo descobriu tudo.

“Constato que o delito imputado a paciente foi amplamente divulgado pelo noticiário local. Percebo, ainda, a existência de indícios suficientes de participação da paciente na prática de delito disposto no artigo 1º, inciso III, “a“ da Lei 7.960/89, sendo demonstrada, a princípio, a imprescindibilidade da custódia para as investigações policiais. Ademais foi determinada a oitiva do douto Órgão Ministerial na origem, sendo a presunção de dependência em relação aos pais dos filhos menores não absoluta. Pelo exposto, em cognição sumária, indefiro do pedido de liminar”, disse o magistrado em reposta ao pedido o habeas corpus impetrado pela defesa da empresária.

Leia documento na íntegra:DECISÃO Habeas Corpus

A defesa de Joabson Agostinho, também pediu habeas corpus mas a ação foi encaminhado para o desembargador Jomar Fernandes, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas, que, antes de tomar qualquer decisão, vai ouvir a juíza, autora da prisão do casal, e o Ministério Público do Amazonas (MP-AM).

Segundo a Seap, Joabson está preso no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) e Jordana, no Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF). Joabson e Jordana foram colocados em celas comuns, ou seja, compartilham o cárcere com outros detentos, por não possuírem ensino superior.

O crime contra Lucas Guimarães aconteceu no dia 1ª de setembro, quando o sargento foi assassinado no momento em que fechava uma cafeteria, no bairro Praça 14. Lucas foi atingido por três tiros na cabeça, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

A polícia ainda não identificou o pistoleiro que matou o sargento do Exército Lucas Ramon.