Desmanche clandestino é descoberto em Manaus e dois homens são presos

Notícias Policiais – Um desmanche clandestino de veículos foi descoberto em Manaus após ação da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), realizada na sexta-feira (19/09). A operação resultou na prisão de dois homens, de 26 e 30 anos, além da recuperação de uma motocicleta furtada. Ambos foram autuados por furto qualificado, associação criminosa e receptação.

De acordo com o delegado Rodrigo Barreto, as investigações começaram após o furto de uma motocicleta. Com apoio do sistema de Cerco Eletrônico, foi possível identificar o proprietário do veículo, que afirmou tê-lo alugado ao homem de 26 anos. Localizado pelos policiais, ele foi preso em flagrante e confessou ter cometido o crime com o primo, de 30 anos. Também havia contra ele um mandado de prisão em aberto.

Durante a abordagem, o suspeito revelou o endereço onde estava a motocicleta. No local, os agentes encontraram diversas peças de veículos e constataram que o imóvel funcionava como desmanche clandestino. A moto furtada foi localizada já desmontada.

As apurações apontam ainda que o crime teria sido realizado a mando de um homem conhecido como “Dubai”. Segundo os suspeitos, a motocicleta desmontada seria enviada a Nova Olinda do Norte, município onde “Dubai” costuma encaminhar veículos furtados e adulterados.

O delegado acrescentou que o material seria recebido por um homem identificado como “Pestana”, já investigado pela DERFV e atualmente preso em unidade prisional. Ele integrava o grupo criminoso e seria responsável por comercializar as motocicletas ilegais, atuando como braço da organização chefiada por “Dubai”.

Os dois presos serão submetidos à audiência de custódia e permanecerão à disposição da Justiça.