Detento do semiaberto é decapitado na frente do pai e bandidos levam cabeça em mochila

José Claudeson de Souza Silva, de 25 anos, que era detento do semiaberto, foi degolado na frente do pai no Bairro Vila Alta em Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá, no Mato Grosso. Três criminosos decapitaram a vítima e levaram a cabeça dentro de em uma mochila.

De acordo com a Polícia Civil, os criminosos trancaram pai e filho em um quarto de uma obra onde estavam trabalhando e atingiram o jovem com uma facada no pescoço.

Segundo o G1, após o crime, os suspeitos fugiram. A polícia faz buscas pela região, mas ainda não conseguiu localizá-los.

Segundo a polícia, José Claudeson ficou preso durante cinco anos por homicídio. Em maio deste ano ele foi solto e passou a trabalhar com o pai.