Detento do semiaberto é morto com 9 tiros em rua de Manaus

Redação AM POST

Um detento do regime semiaberto, identificado como Gustavo Lima da Silva, de 25 anos, foi morto com 9 tiros nesta sexta-feira (11), na rua Frances Bacon, no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, a vítima foi atacada por um criminoso e com os tiros, ficou agonizando no chão. O serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ainda foi acionado, mas apenas constatou o óbito.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime e nem a identificação do autor.

A polícia investiga o caso.