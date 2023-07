Um homem, identificado como Daniel da Silva Ramos, de 21 anos, foi morto a facadas após se envolver em uma discussão com um detento, não identificado, na manhã desta terça-feira (18), no Instituto Penal Antônio Trindade (IPAT), localizado no KM 8, da rodovia BR 174, que liga Manaus ao município de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros ao norte de Manaus).

De acordo com a polícia, houve uma discussão entre os detentos, momento em que Daniel acabou sendo atingido com golpes de arma branca pelo suspeito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A vítima ainda foi socorrida e levada para um hospital de Manaus, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O corpo de Daniel foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), afirmou em nota que o caso será investigado.

Nota

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informa que registrou na manhã desta terça-feira (18), uma ocorrência pontual envolvendo dois internos do Instituto Penal Antônio Trindade (IPAT), localizado no KM 8, da BR 174. O Grupo de Intervenção Penitenciária (GIP), que foi prontamente acionado para os procedimentos operacionais padrão, encaminhou um dos internos para os primeiros socorros no Hospital Delphina Aziz, que não resistiu e veio a óbito na unidade de saúde. A Seap esclarece que um procedimento administrativo será aberto para apurar as circunstâncias e a autoridade policial investigará o caso.

Veja também: Processo seletivo seleciona vacinadores para Campanha Antirrábica em Manaus. Clique aqui.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acompanha nosso Podcast ao vivo em: Amazônia TV. Clique aqui.

Redação AM POST