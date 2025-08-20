A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Detento é encontrado morto em presídio de Manaus

Secretaria de Administração Penitenciária informou que perícia preliminar não encontrou sinais de violência.

Por Beatriz Silveira

20/08/2025 às 19:04 - Atualizado em 20/08/2025 às 19:11

Ver resumo

Notícias Policiais –  Um detento da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), em Manaus, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (20). A informação foi confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas (Seap).

PUBLICIDADE

Segundo a Seap, o preso foi localizado sem sinais vitais dentro da própria cela. Uma perícia inicial não constatou indícios de violência, mas as circunstâncias da morte ainda serão apuradas. A secretaria informou, em nota, que todas as medidas necessárias estão sendo adotadas para esclarecer o caso, reforçando o compromisso institucional com a dignidade da pessoa privada de liberdade.

Leia também: Aldenor Lima e Rodrigo Guedes, que já pediram a cassação um do outro, agora integram o mesmo bloco político na CMM

PUBLICIDADE

A morte reacende o debate sobre a segurança e as condições dentro da UPP. No último dia 18 de junho, outro interno morreu após uma briga generalizada na mesma unidade. Na ocasião, diversos custodiados se envolveram na confusão. Os responsáveis foram identificados e levados à delegacia para prestar depoimento. A vítima da agressão não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Com dois episódios fatais em um intervalo de apenas dois meses, a situação no presídio do Puraquequara volta a chamar a atenção das autoridades e da sociedade civil. As investigações sobre o caso mais recente devem indicar se houve omissão ou falha na vigilância interna.

A Seap destacou que acompanha o trabalho da perícia e que mantém esforços para preservar a integridade física e psicológica dos internos sob custódia do Estado.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Brasil

PF indicia Bolsonaro e Eduardo em inquérito sobre sanções dos EUA

Crimes são coagir processo e tentar abolir Estado de Direito.

há 9 minutos

Amazonas

Cacique é atacado por onça em área de floresta no sul do Amazonas

Líder indígena foi socorrido por equipes de saúde, transferido de helicóptero e segue internado em estado estável no Hospital Regional de Lábrea.

há 22 minutos

Amazonas

Cientistas da Amazônia entregam carta com soluções ambientais à Janja e ao presidente da COP30 em Manaus

O encontro ocorreu na Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e contou com a presença de mais de 200 representantes.

há 26 minutos

Brasil

Silas Malafaia é alvo de operação da PF por ordem de Moraes e fica proibido de sair do país

Ordem de Alexandre de Moraes leva Polícia Federal a cumprir busca e apreensão contra o pastor.

há 42 minutos

Amazonas

Seis prefeitos do Amazonas são alvo de representações do MPC por negligência ambiental e financeira

São 16 prefeitos do interior que passaram a ser investigados em pouco mais de uma semana por omissão de políticas relacionadas ao clima.

há 49 minutos