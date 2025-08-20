Detento é encontrado morto em presídio de Manaus

Notícias Policiais – Um detento da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), em Manaus, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (20). A informação foi confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas (Seap).

Segundo a Seap, o preso foi localizado sem sinais vitais dentro da própria cela. Uma perícia inicial não constatou indícios de violência, mas as circunstâncias da morte ainda serão apuradas. A secretaria informou, em nota, que todas as medidas necessárias estão sendo adotadas para esclarecer o caso, reforçando o compromisso institucional com a dignidade da pessoa privada de liberdade.

A morte reacende o debate sobre a segurança e as condições dentro da UPP. No último dia 18 de junho, outro interno morreu após uma briga generalizada na mesma unidade. Na ocasião, diversos custodiados se envolveram na confusão. Os responsáveis foram identificados e levados à delegacia para prestar depoimento. A vítima da agressão não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Com dois episódios fatais em um intervalo de apenas dois meses, a situação no presídio do Puraquequara volta a chamar a atenção das autoridades e da sociedade civil. As investigações sobre o caso mais recente devem indicar se houve omissão ou falha na vigilância interna.

A Seap destacou que acompanha o trabalho da perícia e que mantém esforços para preservar a integridade física e psicológica dos internos sob custódia do Estado.