Detentos são encontrados mortos dentro de cela no Amazonas

Redação AM POST

Adriano Marques Rodrigues dos Reis, de 25 anos e Ezequiel da Costa Diogo, de 24 anos, detentos da delegacia do interior, forma encontrados mortos nesta quinta-feira (4), no município de Nova Olinda do Norte (distante à 134 quilômetros de Manaus).

De acordo com a polícia, os internos foram encontrados no momento da entrega do café da manhã, eles estavam amarrados com corda no pescoço, jogados no chão da cela.

Ainda conforme a polícia, ambos haviam sido enquadrados a menos de 24 horas sob suspeita de envolvimento na morte de Marival Mota, de 25 anos.

A polícia deve investigar o caso.