Detran-AM orienta motoristas sobre mudanças de emplacamento de veículos

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) orienta os condutores sobre as situações em que se faz necessária a mudança de placas em diversas categorias de veículos. O objetivo da mudança é atender a questões de segurança, mas também se adequar aos acordos firmados entre o Brasil e o bloco econômico que reúne países sul-americanos, o Mercosul.

De acordo com a gerente de veículos do Detran-AM, Eliane de Freitas Pereira, a mudança nas placas aconteceu com a implantação da Placa Mercosul, no dia 10 de dezembro de 2018, com a Resolução 780/19, que definiu o novo sistema de Placas de Identificação Veicular (PIV) e, desde que entrou em vigor no Amazonas, está disponível para todos os serviços.

“Com o início desse novo modelo, é possível aplicá-lo para todos os serviços como emplacamento de veículos novos, transferência de jurisdição, mudança de categoria, mudança de município, caso de danos, furto ou roubo da placa. Esse serviço se tornou obrigatório”, explica Eliane de Freitas.

Mesmo que o veículo não se enquadre nessas condições, o proprietário pode adotar o novo sistema de emplacamento. Em casos de transferência de propriedade ou transferência dentro de um mesmo município, a resolução é opcional.

De acordo com o Denatran, os proprietários de veículos não têm prazo para fazer essa mudança, inclusive, a placa antiga segue valendo até final de sua vida útil.

Outro ponto interessante é que quando a categoria do veículo mudar, o que muda não é mais a cor de fundo, mas sim a cor das letras. Para carros particulares, é utilizada a cor preta, para veículos comerciais, táxis ou veículos de autoescola, por exemplo, utiliza-se a cor vermelha. O dourado indica carros diplomáticos, azul é para carros oficiais e o verde para veículos de teste.

Mudança de placa – De acordo com o Detran-AM, o interessado em realizar o emplacamento deve realizar os procedimentos de emissão do CRV descritos no site www.detran.am.gov.br.

Em seguida, deve procurar uma das empresas estampadoras credenciadas pelo órgão e realizar a aquisição da respectiva placa, bem como do serviço de fixação, que será realizado pela mesma empresa estampadora credenciada.