Dez pessoas são presas e mais de R$ 7 mil são apreendidos no AM

No interior do Estado, a Polícia Militar do Amazonas prendeu, nesta quinta-feira (19/11), dez pessoas e apreendeu uma adolescente. Duas armas de fogo e R$ 7.425,75 foram apreendidos. As ocorrências foram registradas nos municípios de Tonantins, Presidente Figueiredo, Lábrea, Manacapuru, Coari, Iranduba, Tefé, Benjamin Constant e Tabatinga.

No município de Lábrea, uma mulher de 27 anos foi presa e uma adolescente de 15 anos foi apreendida por tráfico de drogas e corrupção de menores. Na ocasião, policiais militares adentraram a casa da suspeita, no Beco Getúlio Vargas, e flagraram ela tentando fugir pela janela enquanto a adolescente escondia pacotes de drogas e materiais de embalar entorpecentes embaixo de uma cama.

Durante a revista, foram encontrados 26 invólucros de maconha, R$ 7.210 em espécie, um caderno e folhas de papel com anotações de venda de entorpecentes, inclusive comprovantes de depósitos em dinheiro em contas bancárias diversas.

Em Coari, policiais militares prenderam dois infratores por tráfico de entorpecentes. Eles também são suspeitos de ameaçar moradores com armas e de atear fogo nas casas de quem fizesse denúncia. Com eles, foram apreendidas 45 gramas de maconha tipo skunk, uma espingarda com cano serrado calibre 36, uma arma caseira calibre 20 e duas balanças de precisão.

