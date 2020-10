Dezessete pessoas são presas com armas, drogas e munições em Manaus

Dezessete pessoas foram presas e dois adolescentes apreendidos durante ações da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), em Manaus e interior do estado. As ocorrências foram registradas entre a manhã de terça-feira (20/10) e a madrugada de hoje (21/10). Os militares também recuperaram cinco veículos com restrição de roubo e retiraram de circulação três armas de fogo.

As prisões foram motivadas por crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, roubo, entre outros. No período, 115 porções de entorpecentes, dez munições, três balanças de precisão e R$ 1 mil em espécie foram apreendidos.

No Centro, zona sul de Manaus, policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam três homens de 18 e 32 anos pelo crime de tráfico de drogas. Os policiais apreenderam 70 porções de cocaína, 12 trouxinhas de oxi e R$ 700 em espécie que estavam em posse dos suspeitos.

Dois homens, de 20 e 26 anos, foram presos no bairro João Paulo, zona leste, por policiais da 30ª Cicom, por porte ilegal de arma de fogo e roubo. Com os infratores, os militares encontraram uma arma de fogo caseira, uma motocicleta Honda CG 150, vermelha, placa PHA-2981, com restrição de roubo e R$ 110 em espécie.

Interior

Em Tefé (a 523 quilômetros da capital), três homens entre 18 e 21 anos foram presos por policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) pelo crime de roubo. Com o trio foram apreendidas duas motocicletas, várias peças de moto desmontadas, duas armas de fogo, dez munições intactas, R$ 262 em espécie, entre outros materiais.

Veículos recuperados

● Motocicleta Honda/CG 125 Fan, placa NOX-3653

● Motocicleta Honda/CG 150 Start, vermelha, placa PHA-2981

● Motocicleta Honda Bros, azul, placa PHL-8094

● Motocicleta Honda Bros, sem placa

● Carro Uno, preto, placa NOX-3653

* Com informações da Assessoria de Imprensa