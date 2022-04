Digital influencer Aline Borel é encontrada morta com marcas de tiros

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

A cantora e blogueira Aline Borel, de 27 anos, que ficou conhecida por vídeos e memes na internet, foi encontrada morta com marcas de tiros nessa quinta-feira (21) em Araruama, na Região dos Lagos do Rio, segundo a Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi localizado na Rua Dr. Leal, na Praia do Dentinho e a área foi isolada. Também segundo a PM, uma perícia inicial encontrou duas marcas de tiros no corpo de Aline.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil na 118ª DP. A polícia ainda não divulgou informações sobre a linha de investigação.

Com mais de 9.000 inscritos em seu canal no YouTube e 37 mil seguidores no Instagram, apesar de não atualizar a página há mais de dois anos, Aline fez sucesso com músicas como “Vacilei Pô, Tô Ciente!” e “É Cansativa a Vida do Crente”, um funk com letra gospel.

Cantou esta última no extinto “Programa da Maisa” (SBT), em 2019, e posou para foto junto com a apresentadora. “Um dia pra guardar na memória e nunca mais esquecer”, publicou nas redes sociais após a gravação.

Aline tinha depressão, recebendo atendimento no Cras (Centro de Referência da Assistência Social), por isso se afastou das redes sociais há cerca de três anos. A última publicação no Instagram foi feita em abril de 2019.

“Como muitos sabem, a Aline sofre de depressão há alguns anos, faz tratamento psiquiátrico e depende de remédios para ficar bem. Quando ela voltou para as redes, ela já tinha passado por recaídas, mas estava bem de saúde. Porém, a depressão é cruel e ela teve uma recaída séria, que levou a um surto”, escreveu um amigo que cuidava de suas redes sociais.

*Com informações do G1 e Folha de SP