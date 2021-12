Digital influencer tem carro roubado em casa de forró em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O digital influencer de Manaus, Sandro Maldonado, teve seu carro modelo HB20, Sedan, de cor marrom e placa PH13E72, roubado em um casa de forró, localizada no bairro Vieiralves, Zona Centro-Sul na madrugada desta sexta-feira (31).

No Instagram, Sandro Maldonado contou que os criminosos tiraram a chave do veículo de sua cintura dentro da casa de show e quando ele se deu conta foi no estacionamento e o carro não estava mais no local.

“Eu tinha acabado de chegar no Gargalo e estava com a chave na minha cintura. Quando eu me bati, cadê minha chave? Comecei a procurar no chão, em tudo quando eu corri para o estacionamento o carro já não estava mais lá. Perguntei dos flanelinhas, ninguém viu nada”, disse.

Ainda segundo Sandro, hoje vence a primeira parcela do carro, e ele usou a influencia para pedir ajuda das autoridades policiais.

