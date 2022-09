Diretor de escola é encontrado carbonizado em porta-malas de carro

O corpo de um homem identificado como Raphael Seiti Miura Monforte, de 36 anos, que era diretor de um escola foi encontrado no porta-malas de um carro, um prisma branco, nesta quarta-feira (7/9), às margens da rodovia DF-001. O veículo estava abandonado próximo a Estação Base da Marinha, no sentido Santa Maria. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência já que o carro estava em chamas.

Quando chegaram no local, os socorristas encontraram o corpo carbonizado. No interior do veículo, havia um celular e uma carteira. O carro estava fora da pista, próximo a um local, que é usado para descarte de entulhos.

Investigadores da 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria) estão a caminho do local do crime e peritos do Instituto de Criminalística (IC) da PCDF também foram acionados.

A corporação usou um pé de cabra para abrir o porta-malas. Na cena foram encontrados, alguns documentos, mas não é possível confirmar que pertenciam à vítima.

*Com informações do Metrópoles