Diretor de hospital denunciado por assédio sexual alega ser vítima de armação política

Redação AM POST*

Após ser denunciado por assédio sexual contra a coordenadora de Saúde Priscila Lima, de 32 anos, o diretor de um hospital, Ranulfo Pereira, do interior de São Paulo, afirmou que a versão narrada pela mulher não condiz com a realidade e que o caso foi inventado para prejudicá-lo.

“As versões que a Priscila apresenta, a cada dia são mais pesadas e fantasiosas e a cada dia busca aumentar o tamanho do escândalo que ela busca criar. Tenho plena convicção que a mesma foi cooptada pela oposição política e busca forjar uma situação que não existe”, disse ele ao UOL.

Pereira afirma que, quando tiveram início as trocas de mensagens entre ele e Priscila, num dado momento ela teria começado a se oferecer sexualmente, chegando a enviar pelo WhatsApp fotos, vídeos e fazendo videochamadas com conteúdo erótico explícito, inclusive com convites.

O homem alega que é vítima de uma armação política para prejudicá-lo, e que os prints expostos pela denunciante são parciais, mas que o conteúdo completo encontra-se sob seu poder, e será entregue à polícia em momento oportuno, o que demonstrará sua inocência.

Segundo a mulher em uma tarde de fevereiro, o homem a chamou para uma sala do pronto-socorro. Quando ela entrou, o diretor tirou a calça e afirmou “regras da casa, estou te dando boas-vindas” insinuando que ela teria que ter relação sexual com ele, denunciou a mulher afirmou, ao G1.

“Eu, sem entender nada, cedi, e tive relações sexuais com ele, porque precisava do serviço. Estava em uma situação difícil, e tenho uma filha para criar, pensei que precisava sustentar minha família”, disse a vítima ao site.

“Um dia, ele voltou de viagem e fez sinal com a cabeça [para ir na salinha], e eu fiz sinal dizendo que não iria. Então, ele saiu e voltou, me demitindo na frente de todos os funcionários, sem nenhuma justificativa. Até aí, tudo bem, eu já queria pedir demissão pela situação, mas ele também passou a prejudicar minha imagem com os outros funcionários, dizendo que eu não tinha a documentação certa para o cargo, e que minhas roupas eram indecentes”, completou Priscila.

Segundo o diretor, a revogação da nomeação da servidora teria ocorrido por causa de suposto comportamento inadequado, que teria gravado vídeos em suas redes sociais falando em nome do Departamento de Saúde, motivo pelo qual ela teria sido advertida verbalmente. Ele alega ainda que ela não teria se dado bem com suas colegas de trabalho, teria utilizado roupas inadequadas para o serviço, com decotes exagerados e sem roupa de baixo.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) afirmou que a denúncia é investigada pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Peruíbe.

A DDM instaurou inquérito policial para apurar os crimes de violação sexual mediante fraude e assédio sexual. A investigação tramita em segredo de Justiça, por se tratar de crime sexual.

*Com informações do UOL