DJ Ivis tem cabeça raspada na cadeia e segundo pedido de liberdade negado pelo STJ

Redação AM POST

Iverson de Souza Araújo, DJ Ivis, de 30 anos, teve o segundo pedido de habeas corpus negado pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins. O músico está preso desde a última quarta-feira (14) por agressão à ex-esposa. Na sexta-feira (16), ele havia sido transferido para o presídio de segurança máxima Irmã Imelda Lima Ponte, em Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza, no Ceará, e teve o cabelo raspado.

Conforme o presidente do STJ, o habeas corpus não dispõe de documentos que mostrem a real situação do processo criminal que tramita na Justiça cearense. Para Humberto Martins, analisar o pedido agora poderia provocar tumulto no processo e prejudicar a própria defesa dos advogados do cantor.

“Nessas situações, um eventual julgamento precipitado pode comprometer a linha de defesa que venha sendo desenvolvida pelo próprio acusado e seus advogados constituídos, resultando em prejuízo manifesto para o paciente”, escreveu o ministro.

Segundo o STJ, o perito judicial que entrou com o habeas corpus argumentou que DJ Ivis é réu primário, famoso, possui bons antecedentes e não iria atentar contra a vítima no curso do processo. Ele também alega que a prisão preventiva só deveria ser decretada em caso de descumprimento de medida protetiva.

O artista está detido em uma área de triagem no presídio, de acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) do Ceará. Ele está em uma situação especial de segurança para que seja garantida a integridade física, uma vez que o caso teve grande repercussão.

O músico responderá por lesão corporal e, em caso de condenação, pode ficar até três anos preso em regime aberto ou semiaberto.