Dois adolescentes são apreendidos por morte do ex-repórter em Manaus

Notícias Policiais – Dois adolescentes, de 14 e 16 anos, foram apreendidos neste sábado (06/09) suspeitos de envolvimento no assassinato do ex-repórter Daniel Miranda, de 32 anos. O crime aconteceu na rua Rafael Azize, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus, e chocou a comunidade local pela brutalidade.

De acordo com informações iniciais, um dos jovens teria telefonado para Daniel solicitando R$ 20 para a compra de drogas. A vítima pediu que ele fosse até sua residência para receber o dinheiro. Foi nesse momento que a dupla teria aproveitado para atacar o ex-repórter, desferindo golpes de faca e de tesoura que resultaram em sua morte.

Após o homicídio, os adolescentes tentaram fugir. O mais velho, de 16 anos, foi surpreendido por vizinhos que notaram manchas de sangue em sua roupa. Ele acabou contido pela população até a chegada da polícia. Já o outro, de 14 anos, conseguiu escapar inicialmente, mas foi localizado depois que o comparsa revelou seu paradeiro durante depoimento.

Familiares da vítima informaram que os adolescentes conheciam Daniel e que um deles chegou a trabalhar como motorista particular, já que o ex-repórter se recuperava de uma lesão na clavícula após um acidente recente.

Antes de serem levados à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI), os suspeitos precisaram receber atendimento médico em virtude das agressões sofridas da população revoltada com o crime. Após alta hospitalar, foram encaminhados à delegacia, onde permanecerão à disposição da Justiça.

O velório de Daniel Miranda acontece na Igreja Assembleia de Deus da Última Obra, também localizada na rua Rafael Azize, no mesmo bairro onde ocorreu o crime.