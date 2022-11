Dois homens ficam feridos dentro de carro após ataque de pistoleiros em rua de Manaus

Redação AM POST

Dois homens, não identificados, foram atacados e baleados por pistoleiros dentro de um carro, na tarde desta sexta-feira (18), na rua Camanducaia, no bairro Crespo, na zona Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, as vítimas estavam dentro de um carro, sendo um dirigindo e o outro no passageiro.

Os criminosos se aproximaram e logo efetuaram os disparos contra as vítimas e com o ataque, o condutor do carro acabou batendo em uma calçada.

Feridos, os homens foram levados para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto e SPA da Zona Sul.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime e nem a identificação dos autores.

A polícia investiga o caso.