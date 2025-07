Dois homens são executados na saída de flutuante na Praia Dourada em Manaus

Notícias Policiais – Na noite desta quinta-feira (24), dois homens foram mortos a tiros na Estrada da Praia Dourada, no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus. O crime aconteceu no estacionamento do flutuante Sun Paradise, logo após as vítimas deixarem o local.

De acordo com informações preliminares repassadas por testemunhas, os homens foram surpreendidos por criminosos armados que os abordaram no momento em que se preparavam para sair do flutuante. Sem chance de reação, ambos foram alvejados com diversos disparos de arma de fogo e morreram ainda no local.

PUBLICIDADE

Leia também: Pistoleiro invade clínica, mata homem e deixa outro ferido em Manaus; veja vídeo

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e isolaram a área até a chegada dos agentes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que irão conduzir as investigações. A perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) também esteve presente para levantar informações que possam ajudar a esclarecer o caso.

Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas nem sobre a motivação do crime. Testemunhas relataram que o ataque foi rápido e que os autores dos disparos fugiram logo em seguida em um veículo ainda não identificado.

PUBLICIDADE

Os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML), e a Polícia Civil segue com as diligências para identificar os autores do duplo homicídio.