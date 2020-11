Dois homens são presos com drogas e em posse de arma de uso proibido no bairro Zumbi

Redação AM POST

Policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) efetuaram, na manhã desta segunda-feira (09/11), a detenção de dois homens, de 21 e 23 anos de idade, que estavam em posse de drogas e de uma arma de fogo de uso proibido, no bairro Zumbi dos Palmares, na zona leste da capital.

De acordo com os policiais, por volta de 9h30 de hoje, no momento em que algumas viaturas de área realizavam uma incursão em um beco da rua São Cristóvão, do bairro Zumbi, foi avistada uma movimentação de vários indivíduos em atitude suspeita, que fugiram ao notar a presença das equipes policiais.

Um dos suspeitos adentrou o quintal de uma residência, no mesmo momento em que outros dois foram vistos tentando jogar, de dentro de uma casa, uma sacola plástica no igarapé. Os policiais então realizaram abordagem, constatando que a sacola continha vários pinos de substância ilícita possivelmente cocaína.

Nas buscas no local, foram encontradas mais drogas, totalizando, 90 pinos de supostamente cocaína; cinco porções médias supostamente de cocaína; 12 porções possivelmente maconha; duas porções médias com aspecto de maconha; 172 porções com características de oxi; uma porção média da mesma substância oxi; uma arma de fogo pistola Taurus PT 57S765; balança digital; além da quantia de R$ 360 em dinheiro e de material para embalo das substâncias.

Diante do flagrante, os dois homens capturados foram detidos e, juntamente com o material apreendido, foram apresentados ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais.