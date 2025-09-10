A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Dois homens são presos por furtar R$ 10 mil em supermercado na Zona Norte de Manaus

Funcionário e comparsa são flagrados roubando carnes nobres e outros produtos em unidade da rede Super Nova.

Por Marcia Jornalist

10/09/2025 às 08:55

Notícias policiais – Dois homens foram presos em flagrante na noite desta segunda-feira (8) após serem flagrados furtando produtos em uma unidade da rede Super Nova, localizada na avenida Oswaldo Frota, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Os suspeitos são Jhonatas Silva, operador de caixa da loja, e Altemar Barros.

Segundo a Polícia Militar, investigações internas apontaram que Jhonatas, que trabalhava no supermercado há cerca de três meses, utilizava o cargo para não registrar mercadorias e permitir a saída de itens sem pagamento. O prejuízo estimado com os furtos chega a R$ 10 mil.

O supermercado percebeu as irregularidades no início de setembro, quando o setor de fiscalização passou a monitorar o funcionário.

Em pelo menos 11 ocasiões, Jhonatas facilitou a saída de produtos para comparsas. Uma das fraudes ocorreu no dia 3, quando Altemar retirou carnes nobres, como picanha, bife e carne moída, enquanto no caixa eram registradas apenas pequenas compras para disfarçar o crime.

Na segunda-feira, os suspeitos foram novamente flagrados pelas câmeras de segurança e abordados pela equipe de vigilância.

Eles foram levados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde permaneceram em silêncio durante o depoimento. A dupla deve passar por audiência de custódia nesta terça-feira (9).

LEIA MAIS: Mais de 85 mil infrações por excesso de velocidade são registradas na Avenida do Turismo em Manaus 

A rede Super Nova confirmou o caso e informou que acionou as medidas de segurança e comunicou imediatamente a polícia.

