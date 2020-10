Dois homens são presos por posse ilegal de arma de fogo nos bairros Redenção e Novo Aleixo

Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), durante ações na noite de terça-feira (27/10) e madrugada desta quarta-feira (28/10), efetuaram a detenção de dois homens em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, que foram apreendidas, nos bairros Novo Aleixo e Redenção, nas zonas norte e centro-oeste, respectivamente.

Conforme informações dos policiais da viatura 9841, durante patrulhamento pela zona norte da capital por volta de 1h de hoje, a equipe recebeu denúncia no WhatsApp Denúncia Rocam (99280-7574), informando que um homem estaria em posse de uma arma de fogo em uma rua do Conjunto Francisca Mendes 2, bairro Novo Aleixo. No local denunciado, a equipe localizou o homem com as características repassadas, que tentou fugir ao perceber a viatura se aproximar, mas foi impedido, ainda no portão da residência.

Na busca pessoal, foi encontrada em sua cintura uma arma de fogo tipo revólver calibre 38, com marca, modelo e numeração suprimidos, além de três munições para o mesmo calibre intactas, e também sem dar explicações da procedência. Diante disso, o homem de 23 anos foi detido e apresentado ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos de polícia judiciária.

Apreensão de arma de fogo – Na noite de ontem, por volta de 22h30, policiais da Rocam também receberam denúncia pelo WhatsApp Denúncia Rocam (99280-7574) informando que havia um indivíduo portando arma de fogo no beco 25, da rua Cruzeiro do Sul, bairro Redenção, na zona centro-oeste.

No local informado, os policiais localizaram o homem de 27 anos com as características informadas na denúncia. Durante as buscas nas proximidades dele foi localizada a arma de fogo tipo espingarda calibre 20 e uma munição para o mesmo calibre. O homem foi detido e apresentado no 19° DIP para a conclusão dos procedimentos legais.

