Dois homens são presos por receptação em loja de assistência técnica em Manaus

Fiscalização encontrou celulares roubados e peças de desmanche em assistência técnica na Compensa.

Por Beatriz Silveira

10/08/2025 às 06:55

Notícias Policiais –  Dois homens, de 25 e 38 anos, foram presos em flagrante na última sexta-feira (8) suspeitos de receptação qualificada, durante uma ação de fiscalização em uma loja de assistência técnica na avenida Oscar Borel, bairro Compensa 2, zona Oeste de Manaus.

Segundo o delegado Bruno Hitotuzi, diretor do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (NIRC), as equipes encontraram no local diversos aparelhos e peças com indícios de origem ilícita, caracterizando a prática de desmanche de celulares.

“Durante a fiscalização na loja, foram localizados cinco aparelhos com restrição de roubo e furto, além de 35 celulares, 20 carcaças e diversas peças provenientes de desmanche”, informou o delegado.

Os dois suspeitos foram conduzidos à delegacia e vão responder por receptação qualificada. Ambos seguem à disposição da Justiça.

Essa foi a segunda ação do NIRC em menos de uma semana. Na última terça-feira (5), a Operação RecuperaFone 19 resultou na prisão de seis homens, com idades entre 21 e 50 anos, também por receptação qualificada e posse ou porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito.

Na ocasião, seis estabelecimentos de assistência técnica foram fiscalizados no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte da capital. Um dos presos já possuía antecedentes criminais por receptação e furto.

As ações integram a estratégia de combate à receptação e ao comércio de aparelhos furtados ou roubados na capital amazonense.

