Dois Homens são presos por roubo na zona leste  de Manaus

Redação AM POST

Policiais militares das Unidades Administrativas em apoio a 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na madrugada deste domingo (11/10), detiveram um homem de 20 anos e aprendeu um adolescente de 17 anos, por roubo de veículo, na Avenida Hilário Gurjão, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.



As equipes se depararam com um homem de 39 anos, vítima de um assalto, ele contou aos policiais militares que dois homens roubaram a motocicleta Titan 160, de cor Preta, ele relatou também as características dos suspeitos.



Os policiais iniciaram as buscas, com o auxílio das viaturas da área, pouco tempo depois foram informados pela população que um dos envolvidos teria sido pego por transeuntes, na rua do Fuxico, no local o indivíduo estava sendo linchado.



A equipe realizou a apreensão do adolescente, com ele foi encontrado uma mochila com 63 porções de material supostamente entorpecentes. O segundo envolvido foi localizado minutos depois, no bairro Nova Floresta.



Devido às escoriações sofridas a dupla foi conduzida ao Hospital Pronto-socorro Platão Araújo, e após procedimentos médicos foram encaminhados ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram autuados em flagrante. O adolescente foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais ( Deaai).

*Com informações da Assessoria de Imprensa