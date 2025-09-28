A notícia que atravessa o Brasil!

Dois homens são presos por tentativa de feminicídio e agressões no Amazonas

Vítimas de 25 e 15 anos relataram perseguições, agressões e ameaças; um caso envolveu arma e outro descumpriu medida protetiva.

Por Beatriz Silveira

28/09/2025 às 12:20

Notícias Policiais – Dois mandados de prisão preventiva foram cumpridos contra dois homens, ambos de 24 anos, pelos crimes de lesão corporal, ameaça e tentativa de feminicídio, em situações distintas, no sábado (27/09), no município de São Paulo de Olivença (a 985 quilômetros de Manaus). As vítimas são as ex-companheiras, de 25 e 15 anos, respectivamente.

Segundo o delegado Igor Nunes, da 52ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), as investigações começaram após denúncias feitas pelas próprias vítimas. A mulher de 25 anos relatou que manteve relacionamento de cerca de seis anos com o autor e sofreu agressões reiteradas, episódio que já havia resultado na prisão em flagrante dele no fim de 2023. Naquela ocasião, o segundo filho do casal, de oito meses, estava no colo da vítima, foi atingido, passou mal, precisou ser internado e faleceu.

Leia também: Silas Câmara declara apoio a Wilson Lima e defende candidatura dele ao Senado em 2026: "conta comigo"

Após o óbito, ela encerrou o relacionamento, mas, ao se mudar para uma comunidade onde o ex também reside, voltou a ser perseguida. Em 11 de setembro, por volta das 22h, ele teria ido à casa armado com uma espingarda com intenção de matá-la, sendo impedido por terceiros. No dia seguinte, encontrou a mulher na rua, agrediu-a com chutes, quebrou-lhe o braço e voltou a ameaçá-la de morte.

No segundo caso, a adolescente de 15 anos procurou a delegacia em maio, acompanhada pelo Conselho Tutelar, após ser hospitalizada por agressões do ex-companheiro. Ela obteve Medidas Protetivas de Urgência, mas o autor seguiu frequentando a residência e a agrediu com enforcamento, chutes e tapas, além de ameaças de morte, chegando a arrombar a porta para entrar. A jovem relatou dificuldades financeiras e de deslocamento, e que o celular foi quebrado pelo agressor. As últimas agressões ocorreram na quarta-feira (24/09). Um dos presos responderá por lesão corporal e ameaça; o outro, por tentativa de feminicídio. Ambos estão à disposição da Justiça.

