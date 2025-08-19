Dois homens são presos por violência doméstica em Manaus e Amaturá

Notícias Policiais – Dois homens, de 39 e 47 anos, foram presos em diferentes ocorrências de violência doméstica registradas na segunda (18) e terça-feira (19), em Manaus e no município de Amaturá, a 909 quilômetros da capital. Em um dos casos, a vítima precisou fugir de casa com um bebê no colo após ser ameaçada.

As prisões fazem parte da Operação Shamar, ação nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que está em vigor durante todo o mês de agosto. O objetivo é intensificar medidas de prevenção e repressão à violência contra a mulher, em parceria com órgãos estaduais, municipais e federais.

Na noite de segunda-feira, por volta das 21h, uma mulher buscou ajuda na 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) em Amaturá. Ela relatou que o companheiro, sob efeito de álcool, havia feito ameaças de morte, quebrado o celular dela e a ofendido com palavras agressivas. Para se proteger, precisou sair de casa com o bebê e a filha mais velha. O homem foi localizado pelos policiais e levado à 49ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município.

Já em Manaus, na madrugada desta terça-feira, policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a uma denúncia no bairro Nova Cidade, zona norte. No local, uma mulher de 35 anos informou que seu ex-companheiro, de 39 anos, também embriagado, havia arrombado o portão e invadido sua residência. O suspeito foi preso e conduzido à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).

A Polícia Militar do Amazonas reforça que denúncias de violência doméstica podem ser feitas pelo 190, com a garantia de sigilo da identidade do denunciante.