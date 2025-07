Dois homens são presos suspeitos de dopar e estuprar adolescente no Amazonas

Notícias Policiais – As autoridades de Manacapuru, no Amazonas, efetuaram a prisão de dois homens de 18 anos, Breno Silva de Araújo e Rikelme da Silva Santana, sob forte suspeita de terem dopado, estuprado e roubado uma adolescente de 15 anos em 13 de julho deste ano. A Delegacia Especializada de Polícia (DEP), sob a liderança da delegada Joyce Coelho, foi responsável pela condução da investigação que culminou nas prisões.

O caso veio à tona após a vítima, acompanhada por seu responsável legal, procurar a delegacia para relatar o ocorrido. Em seu depoimento, a jovem descreveu ter consumido bebidas alcoólicas com amigas após uma festa de aniversário na cidade. Posteriormente, ela encontrou Breno, já conhecido por ela através das redes sociais, que a levou para sua residência. A adolescente relatou ter acordado no local sem suas roupas, com dores intensas nas partes íntimas e sem seu telefone celular. A suspeita é de que ela tenha sido dopada, já que não se recorda dos eventos na casa do agressor. Após o trauma, a vítima buscou atendimento em uma unidade hospitalar e, em seguida, formalizou a denúncia.

As diligências da equipe de investigação foram cruciais para o avanço do caso. Durante a busca no imóvel onde o crime teria ocorrido, os policiais encontraram o vestido que a vítima descreveu usar no dia do incidente, um elemento importante para a investigação. Com o desenrolar das apurações, foi possível localizar Breno, apontado pela vítima. A partir das informações obtidas, Rikelme foi identificado como o segundo suspeito, e com ele, a polícia encontrou o celular da adolescente. Diante das evidências, a delegada Joyce Coelho representou pelas prisões temporárias dos dois envolvidos.

Os mandados de prisão temporária foram prontamente concedidos pela Justiça. Breno foi detido em via pública, no próprio município de Manacapuru, enquanto Rikelme foi encontrado e preso em sua residência, localizada no bairro União. Ambos enfrentarão acusações de estupro de vulnerável e roubo, e permanecem à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis.