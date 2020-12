Dois quilos de cocaína avaliados em R$ 60 mil são apreendidos em barco no AM

Redação AM POST

Agentes da Base Fluvial Arpão apreenderam, na noite de quarta-feira (09/12), dois quilos de cocaína que estavam em uma lixeira, durante abordagem em uma embarcação no rio Solimões, no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). Essa apreensão representou um prejuízo de R$ 60 mil ao tráfico de drogas. Foi a segunda apreensão do dia.

Continua depois da Publicidade

Os policiais entraram na embarcação por volta das 20h. O barco era oriundo do município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus), e a droga estava escondida em uma lixeira na parte traseira da embarcação. A quantidade encontrada foi de dois tabletes, pesando 2,2 quilos. Ninguém foi preso. O material apreendido foi levado à Delegacia de Polícia Civil da Base Arpão.

Criada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a Base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública e Ibama.