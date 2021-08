Dona de clínica onde Sérgio Hondjakoff estava em cárcere é presa em SP

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A dona da clínica de reabilitação fechada em Pindamonhangaba (SP), onde estava internado o ator Sérgio Hondjakoff, foi presa nesta terça-feira (17) no interior paulista. Ela foi denunciada à Justiça pelo Ministério Público pelo sequestro do ator e outras 42 pessoas. Além dela, outros dois funcionários detidos no dia da ação permanecem presos.

Danielle do Amaral Calino é a responsável pela clínica ‘Resulta’, alvo de uma ação do MP após uma série de denúncias de maus tratos e cárcere privado. A Polícia Civil não divulgou mais detalhes sobre a prisão dela até a publicação da reportagem. Ela foi encaminhada à Penitenciária Feminina II de Tremembé (SP).

No dia 5 de agosto, a polícia cumpriu no local um mandado de busca e apreensão e encontrou Sérgio Hondjakoff, o ator que interpretou o personagem Cabeção em “Malhação”, entre 2000 e 2006, e outras 42 pessoas em situação de cárcere privado. Em um primeiro momento, o ator negou que tivesse sido resgatado, mas depois gravou um áudio aos fãs e admitiu a história.

Eles estavam internados no local que se identificava como clínica de reabilitação. Apesar disso, segundo o MP, denúncias apontavam que internos eram mantidos no local contra sua vontade – o que não é permitido por lei – além de serem isolados do contato com as famílias.

Na denúncia feita contra Daniele e outros dois funcionários foram incluídos prints de conversas de aplicativos de mensagem em que familiares cobram o contato com internos, mas sem retorno.

Segundo a Polícia, os pacientes recebiam principalmente salsicha e hambúrguer como alimentação e as famílias pagavam de R$ 800 a até R$ 1,2 mil pela internação.

Sérgio foi retirado do local e encaminhado para a casa de parentes em Resende, no Rio de Janeiro. À época do flagrante na clínica, ele chegou a divulgar um vídeo dizendo que não estava na clínica, mas em casa. Depois de ter fotos divulgadas com uma fã na delegacia, ele divulgou um áudio admitindo estar no local.

O ator disse que não foi alvo de agressões, mas que presenciou outros internos sendo ameaçados na clínica. No depoimento, disse que estava há 90 dias sem usar drogas e que, pelo prazo, gostaria de retornar para casa.

*Com informações do G1