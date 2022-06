Dona de hotel é morta com golpe de extintor de incêndio por hóspede

Redação AM POST

A empresária Maria José Antunes, de 64 anos, dona de um hotel no centro de Orlândia, em São Paulo, morreu após ser agredida na cabeça com um extintor de incêndio e um vaso, na noite desta quarta-feira (8), o hóspede foi apontado como autor do crime.

O engenheiro Eduardo Teixeira Mendes, de 41 anos, foi preso em flagrante suspeito de assassinar a empresária. O homem chegou às 20h alterado no local onde estava hospedado desde o dia 1º de junho. mado com um pedaço de madeira, ele teria agredido o empresário Sebastião Lorente, 64, que é marido de Maria José e estava na entrada do estabelecimento.

Maria tentou defender o marido, quando levou um chute e caiu no chão. Nesse momento, o engenheiro teria pegado o extintor e golpeado a mulher na cabeça. Na sequência, ele ainda teria quebrado um vaso, também na cabeça da empresária.

A Polícia Militar foi chamada por funcionários do estabelecimento e, ao chegar no local, encontrou o engenheiro trancado no quarto em que estava hospedado. Ele foi preso em flagrante.

Maria José foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Beneficente Santo Antônio, porém ela morreu logo após dar entrada na unidade. O marido dela, que também foi agredido, teve ferimentos no ombro e fraturou o braço esquerdo.

O homem que não possui antecedentes criminais não explicou o motivo do crime. A investigação preliminar da polícia aponta que o suspeito não pagou as diárias do hotel e estava sendo cobrado pelos proprietários.

Eduardo responderá por homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel, além de lesão corporal.