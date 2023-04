Dona de imóvel reclama de limpeza e esfaqueia inquilino

Redação AM POST

Uma briga entre vizinhos em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, terminou com um inquilino esfaqueado e uma proprietária presa, na noite deste domingo, 16. Testemunhas relataram que a discussão foi motivada por conta da limpeza de uma cozinha.

O rapaz teria alugado um quarto no imóvel, porém, entre as exigências teria que manter a limpeza do cômodo coletivo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Insatisfeita com a falta de organização na cozinha, a proprietária do imóvel atacou o inquilino com uma faca. Entretanto, na versão apresentada pela dona da casa, os golpes foram desferidos em legítima defesa.

Após a confusão, o homem foi levado ao hospital e a mulher presa. “Ele é usuário de drogas, a senhora também parece que é, daí brigaram e não sabemos o motivo”, comentou o cabo Lima, dos Bombeiros.