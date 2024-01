Dona de restaurante é presa após morder policial durante briga em estabelecimento

Uma ocorrência inusitada chamou a atenção em São Sebastião no último sábado (20/01), quando a dona de um restaurante foi presa após morder uma policial militar durante uma briga generalizada em seu estabelecimento. A confusão teve início por volta das 20h30 e resultou em danos significativos ao restaurante.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para conter a briga que começou devido à contestação dos valores cobrados em uma conta de consumo. Uma cliente afirmou ter sido agredida física e verbalmente pela proprietária do restaurante, que, segundo relatos, teria empunhado uma faca ameaçando a cliente.

A versão da dona do estabelecimento, por sua vez, alega que reagiu após os clientes se recusarem a pagar a conta, gerando uma briga generalizada que resultou em danos ao restaurante. Os policiais militares decidiram conduzir os envolvidos para a 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), mas a proprietária recusou-se a cooperar.

A situação se agravou quando a dona do restaurante começou a juntar espetos de bambu, aparentemente com a intenção de intimidar os policiais. As tentativas de negociação foram infrutíferas, levando os militares a usar gás de pimenta para conter a mulher. Contudo, mesmo diante da ação policial, a dona do estabelecimento continuou agressiva.

Os policiais, então, optaram por imobilizar a empresária, momento em que ela mordeu a mão direita de uma policial. Após algum tempo, a dona do restaurante foi detida. Tanto a policial agredida quanto a agressora foram conduzidas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Sebastião para atendimento médico e exames de controle endêmico. Os demais envolvidos foram encaminhados à 30ª DP para prestar esclarecimentos sobre o incidente.

