Dono de abatedouro clandestino de suínos é autuado por maus-tratos a animais e más condições sanitárias em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Consumidor (Decon), deflagrou, na sexta-feira (19/08), por volta das 8h30, Operação Mau Abate, para apurar denúncias anônimas sobre a existência de irregularidades e más condições sanitárias envolvendo suínos em um local clandestino de abate de animais.

A ação contou com apoio da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) e ocorreu na rodovia federal BR-174, Km 41, zona rural de Manaus.

O delegado Eduardo Paixão, titular da Decon, assinala que as diligências iniciaram após recebimento de denúncias anônimas relatando um possível abatedouro de suínos naquela região. No local, foram encontrados suínos em condições precárias.

“De imediato foi constatado que a localidade não tinha cadastro sanitário, e os animais foram encontrados sem procedência e em condições sanitárias precárias. Também havia um porrete na área para prática cruel de abate vendada, o que caracteriza maus-tratos contra os animais”, relatou.

Ainda conforme Paixão, o proprietário do local será ouvido com base no laudo definitivo dos fiscais da Adaf.

“Em razão disso, ele foi autuado pelas infrações sanitárias flagradas e tem prazo para adequar o estabelecimento conforme normas sanitarias”, acrescentou.

Procedimentos

O dono do estabelecimento irá responder por crimes contra relação de consumo, contra o consumidor, à saúde pública e de maus-tratos dos animais.

Além disso, um Inquérito Policial (IP) foi instaurado, para procedimentos cabíveis.