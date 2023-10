Dono de academia é executado com onze tiros

O dono de uma academia foi morto com, no mínimo, onze disparos de arma de fogo no estabelecimento em Alvorada, no Rio Grande do Sul. As informações são do SBT Notícias.

O atirador, que fugiu do local a pé, também feriu no ombro uma mulher que estava dentro do estabelecimento. Ele segue foragido e é procurado pela polícia.

Uma câmera de monitoramento registrou quando o crime ocorreu. A polícia acredita que a morte tenha sido motivada por uma cobrança de um esquema de agiotagem.

*Redação AM POST