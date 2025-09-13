A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Dono de adega é assassinado a tiros no bairro São Francisco

Homem identificado como André foi alvo de criminosos que chegaram em carro e dispararam várias vezes.

Por Fernanda Pereira

13/09/2025 às 11:26

Foto: Reprodução

Notícias policiais – Um homem identificado como André foi morto na noite desta sexta-feira (12), por volta das 22h30, na avenida Marquês da Silveira, bairro São Francisco, zona centro-sul de Manaus. A vítima estava trabalhando em sua adega recém-inaugurada quando foi surpreendida por criminosos.

Segundo testemunhas, dois homens em um carro se aproximaram do estabelecimento e efetuaram diversos disparos. Moradores relataram ter ouvido cerca de 11 tiros. André morreu no local antes da chegada do socorro.

A Polícia Militar e a perícia técnica atenderam a ocorrência, enquanto a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) ficará responsável pelas investigações. Até agora, não há informações sobre a motivação do crime ou a identidade dos autores.

