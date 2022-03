Dono de bar morre em hospital após ser baleado ao se negar a vender bebidas para criminosos no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um homem, identificado como Hoover Ruben Valência, de 38 anos, morreu nesta segunda-feira (22), após ser baleado por criminosos no dia 10 de março deste ano, dentro do seu próprio bar, no município de Tabatinga (distante à 1.106 quilômetros de Manaus).

De acordo com a polícia, a vítima havia decidido não vender mais bebidas alcoólicas para os suspeitos do crime, após isso, os meliantes saíram do local e posteriormente retornaram em uma motocicleta e um deles foi em direção ao empresário e efetuou os disparos.

Hoover ainda foi socorrido e ficou internado no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, mas não resistiu e morreu.

A polícia investiga o caso.