Dono de bordel é preso ao oferecer prostituta como prêmio em rifa

Redação AM POST*

Um idoso de 63 anos apontado como dono de um bordel em Riacho da Cruz, no Alto Oeste do Rio Grande do Norte, foi preso ontem (1º) em flagrante pela Polícia Civil após anunciar uma mulher como prêmio de uma rifa, no valor de R$30, que seria realizada no próximo sábado (4). O estabelecimento foi fechado.

De acordo com informações da Delegacia Especializada em Atendimento a Mulher (Deam), o homem que ganhasse a rifa teria direito a uma grade de cerveja e a mulher que estaria disponível ao vencedor o dia todo até a hora de fechar o bordel. Segundo a polícia, embora a prostituição não seja crime, manter uma casa para explorar a prostituição alheia é proibido por lei.

“A cartela é R$ 30, com direito à mulher que for sorteada. Quem ganhar, ganha a mulher, direito a três ‘pegadas’ e uma grade de cerveja. Tudo isso por 30 conto. Três ‘pegadas’, a mulher, o dia todinho, até a hora de fechar. Ela fica só com ele”, afirma o homem em um vídeo que circulou nas redes sociais em anuncio a rifa.

O homem foi conduzido até Centro de Detenção Provisória de Apodi, onde vai ficar à disposição da Justiça para responder pelo crime de manter casa de prostituição.