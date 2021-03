Dono de canil clandestino é preso na zona oeste de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Policiais militares do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), na manhã desta quinta-feira (11/03), detiveram o proprietário de um canil clandestino, também suspeito de maus-tratos a animais, no bairro Santo Agostinho, zona oeste de Manaus.

De acordo com o tenente PM Thiago Ribeiro, a polícia recebeu uma denúncia anônima relatando o funcionamento de um canil clandestino. Foi feita uma ação conjunta com o Conselho Federal de Medicina Veterinária, a fim de analisar a irregularidade. Ao chegar ao endereço indicado, as equipes verificaram que o local não tinha documento expedido por órgão competente para funcionamento. A equipe técnica constatou ainda que os animais se encontravam em situação de maus-tratos, em ambiente insalubre e sem alimentação adequada.

Em razão das irregularidades, foi iniciado procedimento administrativo pelos órgãos competentes. A Polícia Militar encaminhou o responsável pelo canil para a Delegacia do Meio Ambiente (Dema) para os procedimentos legais cabíveis.

O Comando e Batalhão de Policiamento Ambiental orientam a população que praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos configura Crime Ambiental, sujeitando seu(s) autor(es) às penalidades previstas na lei.