Dono de comércio e funcionário são agredidos durante assalto em Maués, assista

Notícias de Polícia – Um assalto violento foi registrado nesta sexta-feira (3) no Centro de Maués, a cerca de 276 km de Manaus. Dois criminosos vestidos de preto surpreenderam o funcionário de um comércio na rua Rui Barbosa, que estava distraído observando o celular, e agrediram tanto ele quanto o dono do estabelecimento com coronhadas na cabeça.

Segundo imagens de câmeras de vigilância, o funcionário foi abordado primeiro enquanto estava do lado de fora do comércio. Ao tentar intervir, o dono do estabelecimento também acabou sendo atacado por um dos criminosos. Ambos ficaram feridos e foram encaminhados para atendimento médico em uma unidade hospitalar da cidade.

Durante a ação, um celular foi roubado, mas até o momento não há informações sobre subtração de dinheiro. A Polícia Militar segue em busca dos suspeitos e investiga as circunstâncias do crime.