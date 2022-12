Dono de tirolesa onde paraense morreu é indiciado por homicídio

Redação AM POST

O proprietário da tirolesa que rompeu quando estava sendo usada pelo turista paraense Sergio Murilo Lima de Santana, de 39 anos, no dia 10 de outubro deste ano, foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, segundo a Polícia Civil do Ceará.

O acidente ocorreu na Praia de Canoa Quebrada, em Aracati. Durante o percurso, a viga de sustentação do equipamento acabou tombando e Sérgio Santana caiu na areia. Ele não resistiu aos ferimentos. As informações são do G1 Ceará.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação do inquérito relacionado à morte do paraense foi concluída. No mês de novembro, o procedimento policial foi remetido ao Judiciário, resultando no indiciamento do dono da tirolesa – um homem de 35 anos, que não teve a identidade revelada.

Todas as tirolesas que funcionavam em Aracati foram interditados pela Prefeitura local um dia após a morte do turtista. A gestão municipal também informou que haveria uma rigorosa avaliação técnica desses equipamentos, em parceria com órgãos técnicos, como Corpo de Bombeiros e Conselho Regional de Engenharia (Crea). Segundo a Prefeitura, as tirolesas continuam interditadas, e continuarão assim “até liberação plena por todos os órgãos competentes, tanto municipais, quanto de regulação e fiscalização”.