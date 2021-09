Dono do supermercado Vitória e esposa fazem exame de corpo de delito no IML em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O empresário Joabson Agostinho Gomes, dono da rede de supermercados Vitória, e a esposa dele, Jordana Azevedo Freire, foram encaminhados na manhã desta quarta-feira (22) para fazer exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte. Algemados, Jordana foi colocada em uma viatura da polícia e o empresário Joabson em um carro particular.

De acordo com a polícia, o casal é suspeito de ser responsável pelo assassinato do sargento do Exército Brasileiro e empresário Lucas Ramon Silva Guimarães, 29, ocorrido em 1º de setembro deste ano.

Joabson e passaram a noite desta terça-feira (21), em celas separadas na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O casal prestou depoimento na tarde de ontem, após se entregarem na delegacia, em companhia de seus advogados.

Segundo o advogado Luiz Felipe Pinheiro, que faz a defesa deles, o casal é inocente.

Segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), após os procedimentos na delegacia, o casal será encaminhado para a audiência de custódia.

Veja vídeos:

Dono do supermercado Vitória deixa delegacia algemado em Manaus pic.twitter.com/7NMrVKALLw — AM POST (@portalampost) September 22, 2021