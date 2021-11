Doze criminosos são presos nas últimas 24h no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), liderada pelo general Mansur, por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu 12 pessoas e apreendeu três adolescentes no Amazonas. As prisões foram registradas nas últimas 24 horas e foram motivadas por crimes como tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo. As ações foram registradas em Manaus e nos municípios de Boca do Acre, Careiro Castanho, Itacoatiara e Maués.

Entre a quarta-feira (10/11) e a manhã de hoje (11/11), policiais militares apreenderam 249 porções de entorpecentes, duas armas de fogo, 21 munições e R$ 113 em espécie, além de recuperar três veículos com restrição de roubo e furto.

Policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam na noite de ontem (10/11) um homem de 24 anos pelo crime de tráfico de drogas. O fato ocorreu na avenida Lourenço da Silva Braga, Centro.

O suspeito, segundo a polícia, foi flagrado em posse de 81 pedras de oxi e R$ 43 em espécie. Ele foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

No bairro Cidade Nova, zona norte, policiais militares da 26ª Cicom prenderam um homem de 21 anos em posse de 110 porções de drogas entre cocaína, maconha, oxi. A ação aconteceu na rua 111, conjunto residencial Cidadão 6. Em depoimento, o homem confessou que comercializava entorpecentes. O suspeito foi levado até o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Na tarde de quarta-feira (10/11), policiais militares da 14ª Cicom apreenderam um adolescente de 17 anos, na avenida Almir Cardoso, bairro Tancredo Neves, zona leste.

Com ele, foram apreendidas duas bolsas contendo porções de cocaína e maconha, duas balanças de precisão e R$ 32 em espécie. O adolescente foi levado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Interior – Na noite de ontem (10/11), policiais militares da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) prenderam um homem de 23 anos por porte ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu no município de Boca do Acre (a 1.023 quilômetros de Manaus).

Com o suspeito, foi apreendido um revólver calibre 38 com seis munições do mesmo calibre intactas. O homem foi encaminhado até a 61ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para os procedimentos.

* Com informações da assessoria de imprensa