Draga utilizada em garimpo ilegal é destruída pelas Forças Armadas no AM

Uma draga utilizada no garimpo ilegal, no Amazonas, foi desativada, neste domingo (7), pelas Forças Armadas durante a Operação Ágata – Comando Conjunto Uiara –, que acontece na tríplice fronteira da Amazônia (Brasil, Colômbia e Peru).

O 2º Pelotão Especial de Fronteira do Exército Brasileiro foi responsável pela desativação da draga. Ainda segundo a Forças Armadas, o dono da embarcação também foi autuado pelo Exército Brasileiro. As dragas são montadas em estruturas de madeira e com funções de embarcação.

A operação visa combater crimes transfronteiriços e ambientais, além de intensificar a presença do Estado Brasileiro na faixa de fronteira. Coordenada pelo Ministério da Defesa e executada pela Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira em cooperação com órgãos federais, estaduais e municipais e agências governamentais.

Ainda no contexto da operação, a Marinha do Brasil realiza Ações de Assistência Hospitalar no rio Javari. Já foram atendidas as comunidades indígenas Cruzeirinho, Palmeira do Javari, Nutewa, Kulina, Flores e São Luiz, das etnias Mayuruna, Kanamari, e ainda o município de Tabatinga (AM).

Agora, o Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) Oswaldo Cruz segue atendendo as comunidades de Lago Grande, Tambaqui e Irari, no município de Atalaia do Norte (AM).