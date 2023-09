Dragas usadas em garimpo ilegal são destruídas pela polícia no AM

Duas dragas usadas em garimpo ilegal, foram destruídas pelo exército na região do rio Juami, no Amazonas. Os equipamentos foram queimados na operação Poraquê, do CMA (Comando Militar da Amazônia) em parceira com o ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) e o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

De acordo com o CMA, as tropas da 16ª Brigada de Infantaria de Selva percorreram 2.500 quilômetros, entre rios e florestas no ambiente de selva amazônico, para executar ações pontuais.

O objetivo da operação é combater crimes transfronteiriços e ambientais como mineração ilegal de ouro, caça e pesca predatórias, tráfico de drogas e armas, além da preservação do meio ambiente na região de Tríplice Fronteira da Amazônia.

